Federica Pellegrini, la frecciata a Matteo Giunta al volante: «Si ferma appena scatta il semaforo giallo...»

di Redazione web

Federica Pellegrini e Matteo Giunta piacciono tanto su Instagram perché sono una coppia vera e reale e non si nascondono dietro a filtri o a stratagemmi social. Così, è capitato anche nelle ultime storie pubblicate dalla Divina che "si lamenta" del comportamento troppo prudente del marito alla guida. I due sono una coppia davvero affiatata e lo dimostrano anche i contenuti che pubblicano anche se non sono mai troppi, dato che, Federica e Matteo sono due genitori molto impegnati con la loro piccola Matilde.

La storia Instagram di Federica Pellegrini

Nella sua ultima storia Instagram, Federica Pellegrini è in auto insieme al marito Matteo Giunta che è alla guida, lei è seduta sul sedile del passeggero. L'ex nuotatrice registra un video selfie in cui fa un'espressione un po' infastidita e, poi, alza gli occhi al cielo riprendendo l'allenatore. Quindi, la Divina scrive: «Mio marito che si ferma appena scatta il giallo e siamo in ritardo». Matteo allora annuisce verso la telecamera e non aggiunge altro.

Sicuramente, questo breve siparietto familiare avrà fatto divertire i fan di Federica che amano quando condivide qualche spezzone della sua vita quotidiana con Matteo e Matilde.

Federica Pellegrini mamma

Federica Pellegrini è una mamma molto felice, anche se, ovviamente, il ritmo della sua vita è un po' cambiato da quando è nata Matilde.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA