Veggente di Trevignano, l'annuncio catastrofico di Gisella Cardia: «Sta arrivando una nuova pandemia, me l'ha detto la Madonna»

di Redazione Web

«Ci sarà una nuova pandemia, me l'ha detto la Madonna». Giuseppa Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia ossia la veggente di Trevignano Romano, si rivolge ai suoi seguaci per "avvisarli" della prossima catastrofe che si sta per abbattere sul mondo. Il messaggio è stato pubblicato il 25 maggio 2024. Secondo la presunta veggente, la Vergine Maria con il titolo di Madonna del Rosario le avrebbe parlato di una nuova crisi sanitaria in arrivo. «Siate pronti alle prossime malattie che arriveranno, la vostra libertà sarà minata ancora una volta con la dichiarazione di pandemia», ha detto.

Il prossimo incontro

Nonostante l'avvertimento del Vaticano, che ha diffidato chiunque voglia farsi voce di Dio in terra, Gisella Cardia e i seguaci continuano a incontrarsi al Campo delle Rose, che il Comune aveva provato a far chiudere mettendo i sigilli. Il sequestro del terreno però non era stato convalidato dalla Procura di Civitavecchia. Così, il prossimo 3 giugno, come ogni 3 del mese, ci sarà il nuovo incontro tra la "veggente" e il suo «popolo di fedeli».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 14:39

