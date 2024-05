Un "manuale del truffatore" per raggirare gli anziani: «Siamo i carabinieri, non vorrei agitarla...». Così la banda estorceva soldi e gioielli

Si sono finti impiegati delle poste, carabinieri, assicuratori o avvocati nelle chiamate per chiedere soldi e gioielli che dei complici andavano a ritirare direttamente nelle loro case. Le vittime sono tutte persone anziane, selezionate in modo apparentemente casuale tra internet e le pagine bianche, residenti perlopiù a Roma e nel Lazio. Si sentivano dire al telefono che un loro parente aveva provocato un incidente o non aveva saldato un debito, per cui sarebbe passato un "corriere" alla loro porta per riscuotere la somma necessaria a mettere le cose a posto. Loro malgrado, hanno scoperto il raggiro non appena hanno avuto modo di parlare con il parente in questione, dopo che era già avvenuta la consegna del denaro o dei gioielli ai truffatori.

Delle indagini si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale, i quali sono risaliti a un'associazione a delinquere avente sede a Napoli e facente capo a una specifica famiglia. La banda si è organizzata partendo ogni giorno da Napoli verso Roma con delle auto prese a noleggio, dividendosi in gruppi di due persone.

Il manuale

Le rifurtive recuperate dai carabinieri comprendono gioielli e soldi in contanti, e durante le perquisizioni sono stati trovati anche telefoni e schede telefoniche; spunta tra gli oggetti anche un "manuale d'istruzioni" scritto a mano che funzionava letteralmente da copione per i truffatori per mettersi correttamente nel ruolo e risultare credibili.

Gli arresti

Le truffe in oggetto sono state eseguite tra il 13 settembre 2022 al 20 marzo 2023.

