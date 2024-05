Mal di pancia e pianti, bambina di 10 mesi muore dopo il ricovero: indagati due medici. La famiglia: «Pensavamo fossero coliche»

di Redazione Web

Due medici sono indagati per omicidio colposo, per il caso della morte della bambina di 10 mesi di Cascina, deceduta il 22 maggio scorso all'ospedale Meyer. La piccola aveva accusato dei malori ma a detta della famiglia «non è mai stata visitata». Quando la situazione è precipitata è stata visitata al Pronto Soccorso di Pontedera ed è stata poi stata ricoverata d'urgenza nella struttura di Firenze, dove è morta. Come riporta La Nazione, i reati ipotizzati dalla procura di Pisa sono omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. La Procura di Pisa ha incaricato due consulenti medico-legali per eseguire l'autopsia.

La famiglia: pensavamo fossero semplici coliche

«Nostra figlia è sempre stata bene e non aveva nessuna patologia – raccontano il padre e la mamma –. Venerdì 17 maggio ha cominciato ad avere dolori alla pancia e abbiamo chiamato la pediatra più volte per capire cosa fare.

I legali: capire cosa è accaduto

«Il dolore è immenso e ogni parola, per una tragedia così forte, risulta fuori luogo - affermano in una nota Sergio Balducci e Maurizio Cibien, referenti di Giesse che difendono la famiglia della piccola - e noi stiamo cercando di offrire il massimo supporto alla famiglia, sia professionale che umano. I familiari vogliono solo la verità, quindi capire cosa è accaduto in quei tragici momenti. La loro figlia poteva essere salvata? Confidiamo nel lavoro della magistratura che ha nominato due esperti per l'accertamento non ripetibile».

La vicenda

Secondo quanto riferito da Giesse, «la bimba sembrava riprendersi, ma poi tornava a stare male. Non è mai stata visitata una sola volta. Il 22 maggio, all’ennesimo malessere, i genitori hanno deciso di portarla al pronto soccorso di Pontedera. A quel punto, la situazione è peggiorata. La piccola ha cominciato ad avere arresti cardiaci ed è stata portata d’urgenza con l’elisoccorso al Meyer di Firenze dove purtroppo ha perso la vita».

