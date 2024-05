E' più ricca di Messi e Cristiano Ronaldo insieme: chi è la regina del tennis che vale 6 miliadi

di Cecilia Legardi

La star del tennis Jessica Pegula è così ricca che il suo patrimionio netto supera le cifre da capogiro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ma chi è questa donna e come reagisce alle etichette che le sono state date per la sua ricchezza?

Chi è la donna più ricca di Ronaldo

Con i suoi 5,32 miliardi di sterline, la tennista statunitense Jessica Pegula è più ricca di Messi e Ronaldo insieme, secondo The Mirror. Attualmente «quinta nella classifica mondiale, è destinata ad ereditare la fortuna di suo padre Terry, uno degli uomini d'affari più ricchi d'America. Sebbene i miliardi di sterline in questione non siano ancora a suo nome, la 30enne è stata a lungo soprannominata "la tennista più ricca del mondo"», riporta la testata inglese. Anche Forbes ha recentemente confermato che la ragazza, classe 1994, detiene un patrimonio netto di oltre 6 miliardi di euro, una cifra che supera così i due calciatori più conosciuti nel mondo e più seguiti su Instagram, ovvero Messi e Ronaldo, come già detto. Anzi, il numero fa letteralmente tremare i due grandi uomini del calcio, che contano 1 "solo" miliardo di euro.

La fortuna di Jessica Pegula

Jessica è cresciuta nell'impero sportivo che i suoi genitori hanno costruito con fatica e che oggi possiede varie squadre dalle doti eccellenti, tra cui i talentuosi Buffalo Sabres (giocatori di hockey). La fortuna, però, proviene soprattutto dagli investimenti avanzati dal papà Terry nell'industria del gas e del petrolio. La ragazza, comunque, non si è adagiata sugli allori e ha seguito la sua passione, diventando a sua volta una stella dello sport. «Ha accumulato un patrimonio netto personale di 9,4 milioni di sterline attraverso una carriera tennistica di successo, che si è aggiudicata principalmente grazie a premi in denaro e sponsorizzazioni», riferisce The Mirror.

Essere etichettata come la tennista più ricca al mondo, però, la fa infuriare. La 30enne ci tiene a spiegare che non ha avuto una vità facilitata o piena di vizi soltanto perché i genitori hanno molta disponibilità: «Mi ha instillato molta etica del lavoro», ha affermato Jessica pensando al papà. E poi ha aggiunto: «Odio quando le persone mi scrivono cose orribili sui social media.

