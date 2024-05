Ruota della Fortuna, la vincita incredibile del concorrente: è la prima volta che accade

Arriva la prima vincita importante ne La Ruota Della Fortuna di Gerry Scotti, la versione commemorativa del celebre quiz televisivo condotto da Mike Bongiorno, in onda su Canale 5 per tutto maggio per celebrare il centenario della nascita del conduttore italoamericano. La vittoria del giovane campione ha infatti fatto impazzire il pubblico televisivo, che si è trovato di fronte ad un evento spettacolare.





Viene spoilerata la vincita alla Ruota della Fortuna, utenti furiosi

La vincita incredibile

Anche perché, soltanto la sera prima, lo stesso campione aveva mancato la stessa vincita soltanto di un soffio… ma cosa ha vinto di tanto importante da far girare la testa a tutti i telespettatori che stanno seguendo appassionati la nuova edizione del programma? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA