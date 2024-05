Oroscopo estate 2024 Simon & The Stars: il Cancro si sblocca, i Gemelli rinascono e il Capricorno riordina. I top e i flop

Oroscopo dell'estate 2024 di Simon & The Stars, pseudonimo di Simone Morandi. L'astrologo ha svelato quali segni saliranno e quali scenderanno nella prossima stagione durante la trasmissione Citofonare Rai 2. Per tutti si prospettano grandi passi verso una direzione nuova e più serena, con la speranza che tutto ciò che ha rappresentato un ostacolo in questa prima metà dell'anno sia stato superato. Pesano i nuovi transiti in Gemelli (con Giove entrato nel segno dopo un lungo transito annuale in Toro) e da metà giugno in Cancro e poi ad agosto nel Leone.