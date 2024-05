Diletta Leotta corre (in bikini) con il passeggino: l'allenamento speciale con la figlia Aria

Chi l'ha detto che dopo la nascita di un figlio non c'è tempo per rimettersi in forma? Prendete spunto dalla neommma Diletta Leotta che su Instagram ha condiviso un video di un allenamento speciale con tanto di carrozzina al seguito. Nel video, Diletta, in bikini, si allena correndo avanti e indietro nel giardino, trasportando il passeggino della figlia Aria.

Questo allenamento, oltre ad essere efficace, si rivela anche un momento di puro divertimento per la bambina, che ride e si gode la corsa con la mamma.

Le nozze a giugno

Diletta Leotta è sempre più vicina al matrimonio con il fidanzato Loris Karius. La coppia si sta godendo l'ultimo mese prima di diventare ufficialmente marito e moglie, con vacanze a Monaco e a Saint Tropez. Outfit incredibili e pose da veri divi, Loris e Diletta sono la coppia dei sogni. Insieme a loro c'è sempre la piccola Aria che li accompagna ovunque vadano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 12:54

