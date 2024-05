Barbara Gagliardi scomparsa da Chieti, nessuna traccia della 46enne: è uscita in auto lunedì e non è mai tornata

di Redazione web

Ore di apprensione per la scomparsa da Chieti di Barbara Gagliardi, una donna di 46 anni della quale non si hanno più notizie da ieri mattina. I familiari, anche con l'aiuto dell'associazione Penelope, hanno diffuso un appello. Lunedì 27 maggio verso le 8 la donna è uscita dalla sua abitazione in strada Gigli, periferia di Chieti, a bordo di una Nissan Micra di colore rosso metallizzato e targata FN538YT.

Barbara Gagliardi scomparsa

Barbara Gagliardi è alta 1.77cm, è di corporatura robusta e ha i capelli castani. Dalle prime informazioni raccolte la sua auto sarebbe stata avvistata nella zona di Roccamorice. Chiunque possa avere notizie utili è pregato di mettersi in contatto con l'associazione Penelope (347 592 2521) o con le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 09:08

