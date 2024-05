Perla Vatiero, la frase che allarma i fan: «Io e Mirko Brunetti ci separiamo». Poi spiega tutto

di Redazione web

Perla Vatiero, da quando è uscita vincitrice dalla casa del Grande Fratello ha tantissimi impegni durante la giornata: servizi fotografici, progetti nuovi di lavoro e la sua azienda da seguire. Ovviamente, poi, dedica del tempo anche al suo fidanzato Mirko Brunetti con il quale sembra essere più felice che mai. Proprio insieme a lui ha registrato le ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. L'ormai ex gieffina ha fatto sapere che si separerà dal ragazzo per qualche giorno, ma niente paura: la loro storia procede a gonfie vele.

La storia Instagram di Perla Vatiero

Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Perla Vatiero ha una felpa nera, il cappuccio in testa ed è in auto con Mirko Brunetti. La vincitrice dell'ultima edizione del Gf, che conta quasi 800.000 follower, spiega: «Ragazzi buongiorno, io ve lo do ora perché stamattina abbiamo fatto le valigie e abbiamo messo tutto in ordine, avevamo tantissime cose da mettere in macchina, come sempre... Quindi, abbiamo fatto un pranzetto veloce e adesso ci separiamo ma solamente per due giorni, non di più».

La dedica di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti è davvero felice di avere recuperato la sua storia d'amore con la fidanzata Perla Vatiero e, ora, i due che si sono lasciati il passato alle spalle e desiderano solo pensare al futuro, sembrano davvero sereni. Dopo la storia Instagram di Perla, anche il ragazzo ha postato una romantica foto: lui e la fidanzata si scambiano un tenero bacio prima di salutarsi.

Mercoledì 15 Maggio 2024, 18:56

