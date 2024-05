Michelle Hunziker, l'ex Giovanni Angiolini parla per la prima volta: «Era un periodo difficile per entrambi» Il medico ha commentato per la prima volta in televisione, la fine della sua storia d'amore con la conduttrice







di Cristina Siciliano La breve love story tra Michelle Hunziker e il chirurgo sardo Giovanni Angiolini, durata cinque mesi, è stata molto chiacchierata nel 2022. I veri motivi della rottura tra i due non sono mai stati realmente svelati. L'ex fidanzato di Michelle Hunziker non è però un volto sconosciuto alla televisione, infatti ha partecipato al Grande Fratello nel 2015 ma oggi nella vita fa il medico a tempo pieno e alla televisione dedica una parte minore del suo tempo. Ospite a Ciao Maschio, Giovanni Angiolini, ha commentato per la prima volta in televisione, la fine della sua storia d'amore con Michelle Hunziker. Isola dei Famosi in onda anche domenica 2 giugno. Finale in anticipo? Ecco cosa sappiamo La rottura «Diciamo che lei è stata una persona con la quale ci siamo frequentati in un periodo difficile della sua vita e della mia vita - ha sottolineato Giovanni Angiolini a Ciao Maschio -. Il medico sardo ha concluso: «Le storie hanno una durata però ti devi portare dietro tutto ciò che di buono c'è stato. Quello credo che sia importante». Chi è Giovanni Angiolini Giovanni Angiolini, 47 anni, è esperto di medicina estetica. Giovanni dopo la parentesi nel 2015 al Grande Fratello, si è dedicato allo studio, pur rimanendo seguitissimo. Da allora sarebbe questa però la prima relazione vissuta sotto i riflettori perché il medico di Sassari finora si è tenuto lontano dalle cronache rosa. Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA