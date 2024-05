Perla Vatiero: «Influenzata e chiusa in casa, ma a una cosa non rinuncio: sono una folle». Cosa ha fatto La vincitrice del Grande Fratello è influenzata e, per questo, sarà costretta a rimanere in casa per alcuni giorni







di Redazione web Nei giorni scorsi Perla Vatiero aveva raccontato ai suoi fan di essersi presa una brutta influenza che l'aveva costretta a casa e, soprattutto, a rinunciare ad alcuni impegni di lavoro. La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello aveva, poi, tranquillizzato tutti i suoi follower spiegando che, dopo un po' di riposo, si sentiva già meglio e che, per la sua gioia sarebbe potuta tornare al lavoro. Tuttavia, nelle ultime storie Instagram che Perla ha postato sul proprio profilo Instagram, racconta che la febbre è tornata e che ora davvero dovrà stare chiusa in casa. Perla Vatiero influenzata Cappuccio in testa, un po' raffreddata ma sempre sorridente. Si è presentata così Perla Vatiero nelle sue ultime storie Instagram dove ha spiegato: «Ragazzi, alla fine, devo restare a casa quattro giorni perché ho ancora la febbre. Le parole di Perla Vatiero Infine, Perla Vatiero aggiunge: «Morale della favola, ho il virus (presumibilmente quello influenzale perché non viene specificato, ndr) ma sapete che sono matta quindi mi allenerò lo stesso... è l'unica cosa che farò». Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 11:32

