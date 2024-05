Tre morti sul lavoro in poche ore: due operai e un muratore. Quattro i feriti. Lo sdegno dei sindacati

di Redazione web

Si allunga la lista dei morti sul lavoro in Italia. Un 33enne è rimasto schiacciato da un macchinario in una fabbrica nel Pesarese lunedì sera 27 maggio. Martedì mattina 28 maggio altri due operai hanno perso la vita, cadendo da diversi metri di altezza, a Modena e Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. A Torre del Lago, nel Teatro Pucciniano, quattro operai sono stati travolti dalle scenografie e sono finiti in ospedale. Un uomo di 53 anni è morto a causa di un malore mentre era a lavoro in un'azienda agricola a Pavia. Una serie di incidenti sul lavoro che ha provocato reazioni di sdegno da parte dei sindacati, a pochi giorni dall'inizio del Festival internazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che si terrà a Pesaro dal 12 al 14 giugno.

La reazione dei sindacati per la morte di Simone Mezzolani

«La sola notizia lascia sgomenti un'intera comunità, oltre ai familiari a cui va tutto il nostro cordoglio». Lo scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil di Pesaro Urbino, in merito all'incidente di Simone Mezzolani, 33 anni, morto schiacciato in un macchinario mentre stava lavorando nella fabbrica in cui era impiegato come operaio e per il quale è stato indetto un presidio mercoledì 29 maggio vicino all'azienda.

Le indagini e le ipotesi per fermare la mattanza

Le dinamiche degli incidenti sono al vaglio delle forze dell'ordine anche per la morte dei due operai, di 44 e 65 anni, precipitati nel Modenese e in Calabria. «La mattanza non si ferma – ha commentato Simone Celebre, segretario generale della Fillea Calabria – Nonostante i tanti avvisi si continua a morire sul lavoro».

In merito potrebbero svolgere un ruolo importante anche le intelligenze artificiali. Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'Inail, in un documento consegnato alla Commissione Lavoro della Camera, illustra una serie di progetti in cui le nuove tecnologie saranno utili per evitare gli infortuni sul lavoro tramite l'analisi di modelli che potrebbero prevenire potenziali rischi.

