Isola dei Famosi in onda anche domenica 2 giugno. Finale in anticipo? Ecco cosa sappiamo Continua il doppio appuntamento domenicale per l'isola dei famosi, mentre l'ipotesi di una finale anticipata si fa sempre più concreta







di Ida Di Grazia L'Isola dei Famosi prosegue con il raddoppio settimanale. Secondo quanto appreso da Leggo oltre alla puntata di domani mercoledì 29 maggio, Vladimir Luxuria e i suoi naufraghi torneranno in onda anche domenica 2 giugno. Il reality show purtroppo non è riuscito a risollevarsi dopo i bassi ascolti delle ultime puntate e si fa sempre più probabile l'ipotesi di una chiusura anticipata. Le novità Un'edizione sfortunata quella di quest'anno che avrebbe dovuto consacrare Vladimir Luxuria come conduttrice e che invece si è rivelata un flop sotto molti punti di vista. Tante le defezioni, tra ritiri, infortuni e polemiche, che hanno affossato uno dei reality più amati dal pubblico di Mediaset. Da qui il ritorno del doppio appuntamento per "accelerare la pratica". Secondo fonti Leggo, nonostante la Festa della Repubblica Italia, viene confermata anche la puntata di domenica 2 giugno. La finale dell'isola dei Famosi era prevista per metà giugno, ma stando a quanto riporta il portale Bubinoblog.it potrebbe essere anticipata a mercoledì 5 giugno . Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma tutto farebbe pensare ad un'ipotesi più che probabile Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 20:37

