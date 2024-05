Aurora Ramazzotti, la tenera foto del gatto Saba che dorme su Cesare: «Sto già piangendo»

di Cristina Siciliano

Che tenerezza la foto del piccolo Cesare Cerza con il gatto Saba, che Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Più volte la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, con un pizzico d’ironia, ha sottolineato la proverbiale freddezza del suo persiano tigrato. Oggi però Aurora ha voluto mostrare ai suoi follower una foto (con tanto di dedica dolcissima) che ritrae il suo micione mentre dorme sul "lato b" del piccolo Cesare.

La dedica

«Saba è un gatto con delle abitudini ben precise - ha scritto Aurora Ramazzotti nelle sue Instagram stories -.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle ha aggiunto: «Ora, secondo voi devo prenderlo come momento di insolita tenerezza, sta facendo finta di non vederlo, oppure semplicemente non si è accorta della sua presenza? Per capire come mi devo sentire davanti a questa scena anche se sto ovviamente già piangendo».

Numerosi i commenti dei fan al post Instagram che ha pubblicato Aurora Ramazzotti sul suo profilo. «Credo che Cesare sia stato approvato finalmente da Saba», ha scritto una fan. E ancora: «Lo ama». «Sono troppo carini insieme, davvero».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA