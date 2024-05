Papa Francesco e la «frociaggine», il papà gay aiutato da Bergoglio: «Termine orribile e violento, ma non è omofobo»

di Valerio Salviani

«Papa Francesco non è omofobo». Ne è sicuro Andrea Rubera, portavoce di Cammini di Speranza, associazione nazionale delle persone LGBT+ cristiane. Bergoglio è al centro di un caos mediatico per aver parlato di «aria di frociaggine nella Chiesa» ai vescovi. Per le sue parole sono arrivate le scuse: «Nella Chiesa c'è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'è spazio per tutti. Così come siamo, tutti», ha dichiarato la sala stampa vaticana. Ma la comunità gay, che con questo Papa ha sempre avuto un rapporto positivo, ha accusato un duro colpo.

A tal proposito, nel 2020 la vicenda di Rubera e del Papa aveva provocato sentimenti opposti nella comunità cristiana nei confronti del Pontefice. Andrea aveva chiesto consigli a Francesco per la figlia di 3 anni: «Volevo introdurla in un percorso in parrocchia per bambini, ma non sapevo se fosse la cosa giusta», dice in un'intervista a Leggo. E lui l'aveva richiamato (per ben tre volte prima di ricevere risposta). «Il suo consiglio ci ha aiutato e i miei tre figli oggi sono perfettamente integrati». Oggi però, non gli risparmia le critiche: «Quel termine è orribile e violento. Anche se pronunciato in un contesto privato, non è giustificabile».

Rubera: sono incredulo, il Papa viene da cultura antica

Andrea Rubera non giustifica il Papa: «È un uomo argentino di 87 anni, figlio di una cultura passata.

La critica di Rubera però va al termine in sé, più che all'intenzione: «Francesco non mi sembra sia contro i gay nella Chiesa, tutt'altro. Lo dimostrano i fatti e gli incontri che ha spovente con molte e molti di noi. Lui credo facesse riferimento a una altro aspetto: una certa presenza di omosessualità nel clero vissuta in maniera dissociata e nascosta, con il rischio di sfociare poi in comportamenti anche di abuso. Le sue parole sui seminari mi sono sembrate andare in questa direzione, fermo restando che quel termine non è assolutamente accettabile ed è il segnala di un lungo percorso che la Chiesa deve ancora fare per maturare consapevolezza sul tema LGBT facendosi guidare anche dalle persone LGBT stesse».

«La Chiesa è ancora indietro sul tema LGBT+»



Andrea Rubera poi critica la posizione della Chiesa sul tema LGBT+: «Fa spesso un passo avanti e poi uno indietro. Devono gestire il calo dei fedeli rapportandosi con le generazioni più giovani, molto più aperte, e quelle passate, che sul tema non hanno conoscenza e sensibilità. Per questo si tratta sempre la questione LGBT evocando l'"ideologia gender" che uno spauracchio che non esiste e che indica che la Chiesa è ancora in dubbio e che ha ancora molta strada da fare».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 17:06

