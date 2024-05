Angelo Onorato come è morto, l'autopsia scioglie il mistero: l'ultimo caffè con uno sconosciuto al bar e le immagini delle telecamere

Angelo Onorato, gli accertamenti della procura di Palermo sulla morte dell'architetto di 54 anni, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, continuano a ritmo serrato e gli inquirenti continuano a propendere per l'ipotesi del suicidio: la svolta dall'autopsia disposta sul cadavere dell'imprenditore trovato morto sabato scorso a bordo della Range Rover. Onorato si sarebbe accostato al marciapiede di viale della Regione siciliana Nord ovest, verso le 11, e si sarebbe stretto al collo una fascetta di plastica in uso in campo edile e l'avrebbe tirata fino a soffocarsi, senza avere la possibilità di un ripensamento. Ma questa al momento è solo una delle ipotesi. Ecco come procedono le indagini.