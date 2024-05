Perla Vatiero di nuovo insieme a Mirko Brunetti, il selfie romantico: «Mi sei mancato». Lui risponde così

di Redazione web

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono ritrovati. Nei giorni scorsi, infatti, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello è rimasta in casa costretta a qualche giorno di riposo a causa dell'influenza. L'ormai ex gieffina, comunque, ha fatto sapere ai suoi fan di essere guarita completamente e di non avere più la febbre. Dopo il suo trionfo al Gf, Perla ha riscosso grandissimo successo su Instagram e, infatti, il suo profilo conta quasi 750 mila follower. Con il fidanzato Mirko si è scattata qualche romantico selfie e anche lui le ha dedicato dolci parole.

La storia Instagram di Perla Vatiero

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono ritrovati nelle scorse ore dopo qualche giorno "da separati". Infatti, i due fidanzati non erano insieme perché lei era alle prese con l'influenza mentre lui doveva sbrigare alcuni impegni di lavoro. Non appena si sono riuniti, la vincitrice del Grande Fratello ha registrato un video in macchina insieme a Mirko e i due si stringono la mano e si sorridono, lei scrive: «Mi sei mancato», aggiungendo un cuoricino rosso.

Una volta arrivati in albergo (non hanno svelato la loro destinazione), i due piccioncini si sono scattati un altro selfie e Perla, in modo scherzoso, ha scritto: «Anche io volevo un selfie».

La storia di Perla e Mirko

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sembrano essere più innamorati che mai e dopo la loro esperienza al Grande Fratello sembra che abbiano davvero recuperato il loro amore. Nella loro intervista a Verissimo hanno spiegato che desiderano prendersi del tempo per viversi al meglio e che, comunque, hanno molti progetti futuri da realizzare.

