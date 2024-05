Natalia Paragoni: «Ho fatto il test di gravidanza, per fortuna non sono incinta. Ho trovato la pace»

di Cristina Siciliano

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e donne, è incinta del secondo bebè? L'influencer proprio nelle ultime ore ha spiegato ai suoi follower di Instagram che nei giorni scorsi è stata costretta a fare «tre test di gravidanza» poiché ha avuto paura di essere incinta per la seconda volta. L'influencer, già mamma di Ginevra, nata dall'amore con il suo compagno Andrea Zelletta, si dice «particolarmente felice in questo periodo» e non vorrebbe un secondo figlio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Natalia Paragoni

«Ho fatto il test di gravidanza perché non mi stavano arrivando le mestruazioni - ha spiegato Natalia Paragoni nelle sue Instagram stories -.

«Per adesso stiamo benissimo così - ha concluso -. Sapete quanto ci vuole per trovare la pace. Io l'ho trovata in questo momento, perché dovrei sconvolgere tutto? Si sta così bene adesso».

