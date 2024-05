Letizia Petris e Paolo Masella, amore a gonfie vele ma c'è un problema: «La convivenza? Complicato, nonna ha una grave malattia»

di Cristina Siciliano

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Letizia Petris e Paolo Masella. I due ex concorrenti del Grande Fratello si godono la loro storia d'amore fuori dalla Casa più spiata d'Italia e si dicono più innamorati che mai. Letizia Petris ha ammesso che la «lontananza ha aumentato il desiderio di stare insieme». L'ex gieffina ha anche parlato della possibilità di una convivenza futura ma ha ammesso che al momento ci sono degli ostacoli legati alla alla salute di sua nonna.

«Andrea Diprè ricoverato in ospedale per overdose»: l'annuncio su Instagram preoccupa. Cosa sappiamo

Il pensiero di Letizia Petris

«Spesso noi donne tendiamo a farci sminuire anche se il ragazzo con cui stiamo è un bravissimo ragazzo - ha spiegato Letizia Petris a Casa Chi -. Quando ho conosciuto la parte più dolce e romantica di Paolo a livello sentimentale mi sono resa conto che tanti uomini ti fanno sentire una grande donna.

L'ex gieffina ha aggiunto: «La convivenza? Ne abbiamo parlato tanto. Io sono abituata a vivere in campagna, mare, giardino. Mia nonna ha una grave malattia e ha bisogno del supporto mio e di mia mamma, per il momento è complicato. Più avanti vedremo come organizzarci, se scende lui o vado io. Anche se abitiamo lontani ci vediamo spesso e vedo più Paolo che mia mamma».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Maggio 2024, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA