Sebastian surfa le onde del Brenta in piena emergenza maltempo. Lo show accende la polemica: «Un gesto sconsiderato»

Mentre il maltempo mette in ginocchio il nord d'Italia, c'è chi, invece di mettersi al riparo, decide di cavalcare l'onda del momento (letteralmente). Sebastian, un surfista austriaco, martedì non si è fatto scoraggiare dalla pioggia che si è abbattuta a Bassano del Grappa e ha deciso di prendere la sua tavola da surf per cavalcare le onde del Brenta.

Le polemiche

Sebastian, un surfista professionista di origine austriache che gira il mondo con il suo camper (pieno di tavole da surf) e con il suo amico a quattro zampe, ha fatto spettacolo cavalcando il Brenta in piena.

Tra questi c'è anche la sindaca Elena Pavan, che ha dichiarato al Corriere della Sera: «Non metto in dubbio che sia un atleta esperto e in grado di gestire la situazione, ma la sua iniziativa è stata quantomeno sconsiderata se si considera la portata del Brenta in queste ore. Il giovane non ha messo in pericolo solo se stesso ma anche chi, se qualcosa fosse andato storto, avrebbe dovuto intervenire soccorrerlo».

Fortunatamente l'atleta non si è fatto male, anche se, a un certo punto, ha perso l'equilibrio ed è caduto in acqua, riuscendo a raggiungere le rive del fiume nonostante la corrente. Sebastian, attraverso le storie Instagram, ha salutato Bassano del Grappa e si è messo in viaggio verso nuove avventure surfabili.

