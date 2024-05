Mirko Brunetti, rivelazione choc: «Nel 2012 ho subito due operazioni al cuore. Perla Vatiero? La mia vita»

di Cristina Siciliano

Dall'addio alla riconciliazione «in love»: Mirko Brunetti e Perla Vatiero, a distanza di due mesi dalla fine del Grande Fratello, si godono la lora storia d'amore senza ripetere gli errori del passato. Dopo frecciatine e vari litigi i due sono tornati insieme «più innamorati che mai». A raccontarlo è stato proprio Mirko Brunetti che oltre a parlare del suo attuale rapporto con la sua fidanzata si è lasciato andare a inedite rivelazioni sulla sua vita privata. L'ex gieffino ha infatti rivelato per la prima volta di aver subito in passato due interventi al cuore.

L'operazione

«Lasciare il calcio è stata una scelta in quel momento obbligata perché nel 2012 ho perso un anno poiché mi sono operato al cuore e ho avuto due operazioni: una a ottobre e una a gennaio - ha spiegato al programma Le Donatella -. Quindi è stato l'anno della separazione dei miei genitori. Lì è cambiato anche il mio modo di vedere le cose. Mi sono chiuso molto in me stesso e vedevo il calcio come qualcosa di negativo. Quando sono tornato in campo dopo le operazioni al cuore, quel momento in cui amici, allenatore erano tutti lì, è stato indimenticabile perché c'era un affetto pazzesco perché ho rischiato di non poter tornare a giocare».

L'ex gieffino ha aggiunto: «Quello è stato un anno tosto e ho rischiato tantissimo.

L'amore per Perla Vatiero

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono l'esempio del «tutto è bene quel che finisce bene». La coppia, dopo la fine del Grande Fratello continua a viversi giorno dopo giorno e sono più innamorati che mai. «È la mia vita - ha sottolineato Mirko Brunetti -. Se penso alla mia vita lei è una costante. Adesso c'è molta più maturità e molto più ascolto. C'è una canzone di Zarrillo Cinque giorno che dice che "bastava stringersi di più". Per assurdo è vero. Basta parlare un po' di più, stringersi e non vedere l'altro come un nemico. Tra me e lei non è mai stato il sentimento il problema, erano più le situazioni o altre persone. Tutto quello che è successo lo chiamiamo "brutto sogno" ed è stato come se avessimo fatto un brutto sogno e adesso stiamo ripartendo e ricostruendo».

