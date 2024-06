Lele Mora: «Corona? Un grande amore, per lui ho speso milioni. Gli ho comprato 7 Bentley, Carlos mi chiamava zio»

di Redazione web

Lele Mora e Fabrizio Corona erano inseparabili: passavano vacanze insieme, lavoravano a nuovi progetti e per un certo periodo furono uno l'ombra dell'altro. Da qualche anno ormai non compaiono più insieme, dopo una serie di circostanze (e problemi giudiziari) che hanno coinvolto entrambi. Di recente, Lele Mora è stato ospite del podcast Mondo Cash dove, tra le altre cose, ha anche parlato dei sentimenti che ancora nutre nei confronti di Corona.

L'intervista di Lele Mora

Nella sua intervista a Mondo Cash, Lele Mora ha raccontato: «Con Fabrizio c’è stato un grande amore, era platonico, non fisico. Il bene poi resta, vedi che se lui mi chiama ancora oggi io corro. Perché il bene non si dimentica e l’affetto pure. Io poi sono anche molto amico di Nina Moric, sono molto vicino a suo figlio Carlos Maria. Pensate che Carlos ancora oggi mi chiama zio, perché lui è cresciuto vicino a me.

«Se è vero che ho speso milioni per Fabry? Sì è vero. L’ho aiutato molte volte, ma l’ho anche viziato tanto. Faccio un esempio, tra le tante cose, gli ho comprato sette Bentley, non una, sette! Poi lui era uno che guidava senza patente. Lo fermavano, gli sequestravano la macchina, lui poi veniva a piangere che era senza auto e io cosa facevo, non gliela compravo? Certo che lo facevo».

Le parole di Lele Mora

Lele Mora ha concluso dicendo: «Se lui è Fabrizio Corona è grazie a me, ma assolutamente sì, 100% è stato creato da me e questo è chiaro. Però è una bella testa, se lui usasse le sue qualità per cose belle, sarebbe il numero uno ovunque. Ma lui vede solo soldi e il Dio denaro, per il denaro farebbe tutto. Questo è il suo punto debole reale. Quanto ho fatturato nella mia vita? Non ne ho idea, ma tanto, poi una volta si faceva tanto nero, oggi non si può più fare è cambiato tutto».

