Fedez sotto accusa: «Vuole venire a prendermi a mazzate con altre tre persone?». E ancora: «Bugiardo»

di Dajana Mrruku

Una serata molto frizzante quella di giovedì 6 giugno per Fedez, che si è tolto molti sassolini dalle scarpe. Ospite di GrenBaud sul suo canale Twitch, il rapper ha rivelato alcuni retroscena sul suo matrimonio con Chiara Ferragni, ma ha anche raccontato il motivo dietro la litte con Naska di qualche mese fa e lo scontro tra lui e Tony Effe su un possibile duetto estivo. Il rapper si è aperto, raccontando anche cose molto private e i diretti interessanti hanno risposto poco dopo alle sue parole.

Le parole di Fedez

Durante la live, Federico ha chiarito alcuni scandali usciti sul suo conto, dalla lite nel locale di Milano con Naska, al "rifiuto" di Tony Effe su un brano insieme.

«Un amico loro, tale... Non so neanche il nome, ha fatto un post dove diceva che si sco***a mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà e Diego Naska commenta ridendo. Gli ho chiesto cosa lo facesse ridere e gli ho chiesto di chiedermi scusa. Non ha voluto chiedermi scusa. Bella lì. Per me possiamo avere tutti i problemi del mondo, nel momento in cui ti metti in mezzo a una cosa così spregevole, dove uno tira in mezzo i miei figli...

Mentre sul featuring mancato con Tony Effe, (aveva già pronto "Sesso e Samba" con Gaia e ha rifiutato), ha rivelato: «Ho visto l’intervista di una persona e l’ha messa giù un po’ strana. Se andiamo in palestra e ti faccio sentire una canzone e ti dico: fammi sapere se vuoi farci una strofa...», facendo intendere che Tony non avrebbe rifiutato il duetto con lui, minimizzando la richiesta di aggiungere una strofa nel suo pezzo.

Le risposte dei due ragazzi non si sono fatte attendere.

La risposta di Naska

Diego Naska ha risposto tramite una storia su Instagram: «Stamattina ho visto dei TikTok e letto delle cose. Volevo dirvi, se non lo sapevate... Lo sapete che se commentate con stupore un post riguardante qualcuno, perché di stupore parliamo. La gif non stava ridendo, era una gif di stupore, che vi lascio qui (e pubblica la gif di un ragazzo che sputa dell'acqua appena bevuta dal bicchiere, ndr), il diretto interessato può venire a prendervi a mazzate con altre tre persone? Tre contro uno».

La risposta di Tony Effe

Anche Tony Effe ha risposto alle parole di Fedez, preferisce una bella risata e una frecciatina di contorno. Questa sera, 7 giugno, il rapper da il via al suo tour estivo, l'Icon Tour, e ha invitato i suoi follower a correre ai suoi concerti per ballare e divertirsi insieme.

«Questa sera prima data del tour! Ci vediamo tutti stasera e chi non viene è un bugiardo come Fedez», ha detto Tony Effe, facendo riferimento alle parole del rapper dette durante la live di Twitch di ieri sera, dandogli del bugiardo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA