Perla Vatiero, Angelica Baraldi sbotta: «Provo grande fastidio quando si parla di me e Mirko perché…»

di Cristina Siciliano

Angelica Baraldi nei giorni scorsi è stata oggetto di discussione sui social poiché alcuni utenti hanno accusato l'ex gieffina di mettersi «in mezzo» ai Perletti, cioè la coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Proprio nelle ultime ore Angelica Baraldi ha voluto fare chiarezza in merito al suo rapporto con la vincitrice del reality condotto da Alfonso Signorini e Mirko. L'ex gieffina ha spiegato in maniera dettagliata ai suoi follower di non essere gelosa della coppia.

Le parole di Angelica Baraldi

«Soffrire per la situazione che si è creata con Mirko e Perla è un parolone ma devo ammettere che alcune volte provo fastidio - ha spiegato Angelica nelle sue Instagram stories -.

L'ex gieffina ha aggiunto: «Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello ho avuto qualche settinana difficile e mentalmente non stavo per niente bene. Ci è voluto un po' per riprendermi. Sono passata dallo zero al mille e a livello di critiche, commenti e complimenti. Dalla parte bella alla parte brutta. Ci ho messo un po' per capire come reagire a certe cose e adesso però sto bene. Ho imparato a reagire nel modo giusto e sono felice».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 19:02

