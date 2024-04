Greta Rossetti, l'amicizia con Perla Vatiero e il rapporto con Mirko Brunetti: «Ecco cosa penso»

di Cristina Siciliano

Greta Rossetti e Perla Vatiero si sono ritrovate nella casa del Grande Fratello. Oggi tra le due ex gieffine non c'è più risentimento e nella casa più spiata d'Italia sono riuscite a costruire una splendida amicizia. Greta Rossetti nelle ultime ore ha infatti spiegato che quello che ha provato per Mirko Brunetti (attuale fidanzato di Perla) non era amore ma solo una forte infatuazione.

Le parole di Greta Rossetti

«L'ho capito quando siamo riuscite a parlare di Mirko in serenità, quando Perla è riuscita ad aprirsi e fidarsi di me - ha sottolineato Greta Rossetti in un'intervista a SuperGuidaTv -. Ha cercato subito di capirmi, di venirmi incontro, di aiutarmi nelle mie fragilità.

L'ex gieffina ha aggiunto: «Mirko è una persona a cui voglio bene ed è il fidanzato di una mia cara amica. Toglierò il tatuaggio per rispetto del rapporto che ho creato con Perla. Non rinnego nulla ma oggi è parte del passato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 20:23

