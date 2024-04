Mirko Brunetti svela quando ha capito che era il momento giusto per dichiararsi a Perla Vatiero: «È ​la donna della mia vita»

di Cristina Siciliano

Dopo aver vinto l'ultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero è tornata alla sua routine e continua a godersi del tempo di qualità con il fidanzato Mirko Brunetti, ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. La coppia era uscita separata da Temptation Island, ha iniziato nuove relazioni ma si è ritrovata poi nella casa più spiata d'Italia dove lei era entrata da single appena lui aveva chiuso la relazione con Greta Rossetti. Dopo una serie di frecciatine e alcuni litigi i due sono tornati insieme pronti a iniziare un nuovo percorso. E Mirko Brunetti ha spiegato quando ha ritenuto opportuno e necessario dichiararsi a Perla Vatiero.

Le parole di Mirko Brunetti

«Quando ho avuto la possbilità di viverla nella casa del Grande Fratello ho capito che era il momento giusto per dichiararmi o comunque affrettare i tempi», ha sottolineato Mirko Brunetti a Casa Chi. «Mi ero promesso di aspettare la fine del programma però poi mi sono reso conto che forse non avevo tanto tempo».

L'ex gieffino ha aggiunto: «Il nostro è un amore, un legame viscerale, quindi sia lei che io non ci siamo mai capacitati che una relazione come la nostra finisse nel modo in cui era finita, con quel falò che rivedendolo ogni volta è una scena terribile per me.

«L'idea del matrimonio - ha concluso Mirko - l'ho sempre avuta, per me Perla è la donna della mia vita quindi l'ho sempre vista mano nella mano con me verso l'altare. Quello che è successo negli ultimi due mesi nessuno se lo aspettava, rivederlo oggi è quasi un brutto sogno».

