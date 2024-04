Gérard Depardieu rilasciato dopo l'arresto, l'attore nega le accuse di molestie e violenza sessuale

di Redazione Web

Gérard Depardieu, 75 anni, è stato rilasciato dopo l'arresto a Parigi nella mattinata di lunedì 29 aprile. L'attore è stato portato in commissariato in stato di fermo per rispondere delle accuse di molestie e violenza sessuale da parte di due donne. L'avvocato di Depardieu, Christian Saint-Palais, ha spiegato che l'attore «ha negato ogni accusa davanti agli inquirenti». Il 75enne è stato convocato in tribunale il prossimo ottobre.

Le accuse

I fatti denunciati risalgono agli anni delle riprese di due suoi film: "Le Magicien et les Siamois" di Jean-Pierre Mocky, girato nel 2014, e "Les Volets verts" di Jean Becker del 2021. Nel primo caso avrebbe molestato un'assistente, all'epoca 24enne, con frasi volgari prima e dopo le riprese del film, e toccandole le parti intime.

Nel secondo, avrebbe afferrato una scenografa palpeggiandola in più parti del corpo: «Ti pianterò il mio grosso ombrellone». È stato necessario l'intervento di una terza persona per liberarla dalla morsa dell'attore. Depardieu si sarebbe scusato, convinto dallo staff del film.

La difesa

Ad ottobre 2023 l'attore francese ha inviato una lettera al quotidiano Le Figaro per smentire le accuse: «Mai e poi mai ho abusato di una donna». A dicembre dello stesso anno sessanta personalità del mondo dello spettacolo francese hanno firmato una lettera pubblica contro il presunto "linciaggio” di Depardieu. «Quando attacchiamo Gérard Depardieu in questo modo, è l’arte che attacchiamo».

