«Ho trovato un vecchio buono postale da 1.000 lire, oggi vale 41mila euro: Poste Italiane mi rimborsi»

Nell'enciclopedia che usava da ragazzo trova un buono fruttifero postale da 1.000 lire, emesso nel 1961. Stelvio Orciani, 71enne vigile del fuoco in pensione, spera adesso di poterlo incassare. Secondo la stima fatta dall'associazione Giustitalia, che si occupa dei diritti dei consumatori e alla quale l'uomo si è rivolto, quel buono adesso varrebbe 41mila euro.

Anna a 110 anni fa causa alle Poste: «Ho trovato un titolo da 25 milioni di lire. Oggi vale 195mila euro, ma non vogliono rimborsarmelo»

Buono fruttifero, si può incassare?

Stelvio Orciani è in attesa di sapere se il suo buono si può riscattare. «Sono come San Tommaso - le sue parole riportate da Repubblica -, finché non vedo non credo. Ma quando ho fatto questa bella scoperta, ho mandato tutta la documentazione all'associazione Giustitalia ed ora aspetto.

«Era il 7 dicembre scorso, andrai a trovare mia mamma ad Ancona - continua - nella casa dove vivevo da ragazzo. Mettendo a posto una vecchia libreria, aprii un volume di un'enciclopedia molto antica e da lì cadde questo buono postale. Lo feci vedere a mamma e decisi di portarlo a casa. Poi lessi su internet che c'era questa associazione che si occupava proprio delle rivalutazioni di questi titoli e decisi di rivolgermi a loro. Fu una consulente della stessa associazione a dirmi che quel buono valeva ben 41mila euro, quindi non proprio poco».

«Ho pensato 'ci provo' - dice ancora -, perché tanto da perdere non avevo nulla. Ora aspetto che le pratiche vadano avanti e poi vedremo. Alla peggio, ci farò un bel quadretto, perché è pur sempre un buono postale del 1961».

