Tutti per uno, chi ha rubato la scena a Il Volo: top e flop del concerto su Canale 5

Su Canale 5, in prima serata, è andata in onda la prima puntata de Il Volo - Tutti per uno, il concerto organizzato dal gruppo lirico. All'evento hanno preso parti diversi artisti, la cui bravura sembrerebbe aver messo in ombra i veri protagonisti del concerto.

Gianluca Ginoble si commuove in diretta su Canale 5: le lacrime durante il concerto. Il momento strappalacrime inaspettato

La prima puntata

Il Volo, composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, ha incantato l'Arena di Verona. Ma il pubblico sembrerebbe aver apprezzato gli altri artisti, ospiti del gruppo. Ma a chi si riferiscono gli spettatori? Si è trattato davvero di un momento flop della serata? E, se la questione ospiti ha fatto tanto discutere, qual è stato invece il momento top di tutto l'evento? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

