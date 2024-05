Mara Venier va al supermercato, hater scatenati: «Provi a fare la umile come la D'Urso». Lei risponde così

di Cristina Siciliano

«Adoro il mio lunedì a Milano». Mara Venier descrive così uno dei suoi momenti quotidiani: la spesa al supermercato in viale Piave, a due pazzi da Porta Venezia nel cuore della città meneghina. La conduttrice di Domenica In sui social cerca di offrire una routine quotidiana simile a quella di chi vip non è: dai teneri momenti con i nipotini ai pranzi in famiglia. Proprio nelle ultime ore, zia Mara ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram un video che la ritrae durante la spesa al supermercato armata di carrello. Un commento di un utente social però non è passato inosservato alla conduttrice di Domenica in.

Mara Venier al supermercato a Milano: il video e le critiche

«Mi viene in mente la D'Urso che prova a fare la umile», ha scritto un utente dopo aver visto il video di Mara al supermercato.

Numerosissimi sono stati i commenti anche dei suoi follower e c'è che si è accorto di come Mara Venier sia passata inosservata mentre cammina nel supermercato. «Ma non la ferma nessuno? Che antipatiche», ha scritto un utente. E lei: «No, non mi filano proprio». «Sei speciale», «zia Mara sei una diva. Una di noi. Semplice e vera. Fantastica», scrivono la maggior parte degli utenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Maggio 2024, 19:28

