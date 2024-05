Giorgio uccide la moglie Silvana col fucile: era malata da vent'anni. «Viveva per lei, ma diceva di essere stanco»

Ha imbracciato il fucile che deteneva legalmente, è entrato in camera ed ha fatto fuoco sulla moglie, stesa a letto, colpendola al volto ed uccidendola all'istante. Questo il dramma che si è consumato questa mattina attorno alle 8,30 in via Marx, strada alla prima periferia di Parma. La vittima si chiamava Silvana Bagatti, aveva 76 anni. A fare fuoco il marito, Giorgio Miodini, anche lui 76enne. E' stato lui, dopo aver sparato, a chiamare le forze dell'ordine e a confessare quanto era successo.