Chef Rubio picchiato fuori casa: «Terroristi, questi sono gli ebrei sionisti». Il video choc con il volto insanguinato

«Terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti. Mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi». Chef Rubio vittima di un'aggressione mentre rientrava nell'abitazione di sua madre a Cassino, in provincia di Frosinone. Molti utenti che fanno parte della sua community, tutti sostenitori della causa palestinese.



Chef Rubio (all'anagrafe Gabriele Rubini ndr.) ha dimostrato più volte di sostenere la causa palestinese e forse per questo motivo è stato vittima di aggressione. Il video è impressionante: il noto chef ha un occhio gonfi e il volto che gronda di sangue.

Il video

«Questo è quello che mi hanno fatto. Mi hanno aspettato fuori casa e mi hanno massacrato di botte. Lo hanno fatto adesso che ero fuori casa. Hanno bloccato il cancello elettrico, erano in cinque».



Terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti l. Mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi pic.twitter.com/ErjJrwsgdT — Rubio 🔻 (@rubio_chef) May 15, 2024

Il comunicato di Potere al Popolo

«Una squadraccia sionista ha aggredito e picchiato Chef Rubio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 23:07

