Compra una borsa da 5mila euro e la rovina sbattendola a terra: il motivo del gesto (che fa infuriare i follower)

Victoria Paris è una popolare influencer che ha recentemente scatenato un forte dibattito a causa di una controversa clip pubblicata sui social. Dopo aver acquistato una borsa Gucci del valore di quasi 5mila dollari, infatti, la ragazza ha deciso che preferiva un look più "usato" e si è ripresa mentre sbatteva con forza il nuovo acquisto sugli scalini in legno.

La "distruzione" della borsa per una questione di stile non è stata apprezzata dai più, che hanno commentato il video (successivamente rimosso dal suo account e ripubblicato da altri utenti) criticando aspramente il suo comportamento.

La borsa Gucci "distrutta"

Victoria Paris ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui mostra il suo nuovo acquisto, vale a dire una borsa di Gucci del valore di circa 5mila dollari.

Alcuni utenti, confusi riguardo la motivazione del gesto, hanno fatto presente che si potesse trattare in realtà di una clip ironica e di un'altra borsa, diversa da quella mostrata in precedenza. Molti altri, invece, hanno preso seriamente la questione e, come riporta il DailyMail, hanno commentato esprimendo il loro disappunto.

«Ho dovuto raccogliere la mascella dal pavimento... ma perché? Il punto non è di usare la borsa finché, col tempo, abbia davvero un aspetto usato?», scrive qualcuno, e poi un altro: «Perché non comprarne direttamente una usata?».

Diverse persone sono inorridite dal comportamento e arrabbiate da come le persone abbienti spendano i propri soldi quando c'è chi non ne ha nemmeno per mangiare: «Vedo questa roba e io sono qui a soffrire perché non posso permettermi il dentista, mi fa rodere il c**o», «E intanto la maggior parte di noi devono decidere se pagare le bollette o comprare da mangiare, questa settimana...».

