​Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto di martedì 14 maggio 2024: numeri vincenti e quote. Nessun 6, centrati cinque 5 da 35mila euro

Le estrazioni di oggi di Superenalotto, Lotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti di martedì 14 maggio 2024 in tempo reale dopo le ore 20, con il jackpot del Superenalotto che è ripartito dopo il 6 da 101 milioni centrato nell'estrazione di venerdì 10 maggio. Il jackpot a disposizione di chi indovinerà la sestina vincente ammonta oggi a 20,9 milioni di euro. Nessun 6 né 5+ per il concorso di oggi del Superenalotto: centrati invece cinque 5 che portano a casa poco più di 35mila euro. Il jackpot per la prossima estrazione di giovedì 16 maggio sale a 21,7 milioni di euro.

Dove sono stati vinti i 5

I cinque "5" sono stati vinti a Seregno (Monza-Brianza) nella ricevitoria Minimal in via Cavour 34, a Pozzuolo del Friuli (Udine) nel bar Montecarlo in via Lignano 33, a Cartoceto (Pesaro-Urbino) nella tabaccheria Fava Giovanni in via Flaminia 200, a Corigliano-Rossano (Cosenza) nella stazione di servizio Frasca Pompeo e con una giocata online.