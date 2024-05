«La principessa Charlotte come la regina Elisabetta»: il gesto che ha sorpreso i sudditi del Regno Unito

di Sara Orlandini

La principessa Charlotte è molto amata dai sudditi inglesi che pensano che caratterialmente assomigli molto alla compianta Regina Elisabetta II. Anche la stessa sovrana pensava che la figlia del nipote William sarebbe stata una reale con i fiocchi, dato il suo temperamento e, proprio per questo, si è sempre vociferato che Charlotte fosse la nipotina preferita della regina. L'EdinburghLive ha riportato un episodio inedito ai più in cui la protagonista è proprio la principessina che all'età di quattro anni sapeva già benissimo ciò che voleva.

Il carattere della principessa Charlotte

In questo momento così delicato per la Royal Family in cui Re Carlo III e Kate Middleton stanno lottando contro il tumore, i sudditi inglesi guardano anche alla nuova generazione di reali che, un giorno, guiderà la monarchia inglese. Il futuro re sarà il principe George ma si pensa che anche la principessa Charlotte possa avere un ruolo importante grazie al suo caratterino deciso e determinato che ricorda tanto quello della bisnonna.

L'EdinburghLive ha svelato un episodio avvenuto nel 2019: era il giorno di Natale e la Famiglia Reale era appena uscita dalla messa del 25 dicembre.

Le dichiarazioni dell'esperta reale

L'esperta reale Katie Nicholl ha commentato il carattere di Charlotte descrivendo così la principessa: «Lei è la più vivace ed estroversa dei tre bambini di Cambridge. Il suo temperamento e carattere le sarà utile quando sarà più grande».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA