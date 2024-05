Milano, emergenza maltempo: esondato anche il Seveso. Quartieri sott'acqua, case evacuate. Chiusa l'autostrada A4

Esondazioni e allagamenti, causati da una pioggia caduta incessante per 24 ore, stanno creando pesanti disagi a Milano e in gran parte della Lombardia. E le previsioni non promettono nulla di buono. Il Lambro è stato il primo fiume a superare gli argini, esondando prima in alcuni quartieri milanesi e poi nel Parco di Monza. A Milano dopo il Lambro è esondato anche il Seveso con allagamenti nei quartieri di Niguarda, dove è chiuso al traffico viale Cà Granda, Bicocca e Isola. A causa degli allagamenti sono deviate o limitate diverse linee dei mezzi pubblici, come il tram 7 che non fa servizio fra via Fulvio Testi e piazzale Lagosta, il 5 che non passa fra viale Lunigiana e il capolinea dell'Ospedale Maggiore.

Meteo, Milano allagata dal nubifragio: esondato il Lambro, traffico in tilt. Al Sud è estate: oggi i primi 35 gradi della stagione

Il fiume Seveso è esondato a Niguarda, la vasca di Milano ha retto 10 ore. Grazie a MM, grande lavoro. «Ora subito le altre vasche, una da sola non basta: servono la vasca di Senago, quella di Lentate, di Paderno e Varedo. Dobbiamo fare in fretta, lo diciamo a Regione non dobbiamo perdere un minuto perchè i quartieri di Milano devono poter vivere tranquilli. La vasca di Milano è utile la Regione non perda altro tempo». Lo afferma sul suo profilo Facebook l'assessore alla sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli.