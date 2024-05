Matteo Falcinelli non torna in Italia: «Non può lasciare gli Usa». Il visto e l'ordine della Corte, cosa succede

di Redazione Web

Pochi giorni fa era arrivato l'annuncio della mamma: «Mio figlio ritornerà in Italia la prossima settimana». Ora, quando tutti si stavano già preparando per un commovente benvenuto a Matteo Falcinelli, malmenato dalla polizia di Miami lo scorso febbraio, è arrivato il dietrofront. Sarebbe dovuto atterrare a Roma venerdì 17 maggio, ma quell'aereo partirà senza di lui. A parlare è stata ancora la madre, Vlasta Studenicova: «Matteo è stato contattato telefonicamente dell'ambasciata americana a Roma, la quale gli ha comunicato che il Dipartimento di Stato americano ha revocato a Matteo il visto e, pertanto, se lui dovesse uscire dagli Stati Uniti, non potrebbe più rientrare», ha spiegato.

Cosa sta succedendo

«Essendoci l'ordine del giudice in base al quale Matteo ha l'obbligo della Corte di rientrare negli Stati Uniti entro e non oltre il primo luglio 2024, se Matteo tornasse ora in Italia, non avendo il visto, non potrebbe tornare negli Usa per quella data, cosa che corrisponderebbe alla violazione dell'ordine della Corte. In quel caso - spiega Studenicova - il programma rieducativo verrebbe annullato e Matteo andrebbe a processo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 20:40

