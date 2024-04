Matteo suicida a 16 anni. Era stato segregato e maltrattato dai genitori e dalla zia: «Andava educato, era troppo vivace»

di Redazione web

Dramma ad Arzachena, Sassari. Ferite indelebili in un animo sensibile. Matteo, 16 anni, si è suicidato dopo anni di maltrattamenti da parte dei genitori e di una zia. Sembrava si stesse riprendendo, poi lo choc: il giovane si è tolto la vita nella casa della zia materna, "la zia buona", come la chiamava lui, a cui era stato affidato dopo la revoca della potestà genitoriale e la condanna dei genitori e di una parente. Il corpo del 16enne è stato ritrovato proprio dalla zia.

I maltrattamenti

Il ragazzo, segregato nella sua cameretta dai genitori, nel giugno del 2019, all'epoca aveva 11 anni, chiese aiuto ai carabinieri con un cellulare senza sim. Ai militari che lo liberarono raccontò che la mamma e il papà lo rinchiudevano per punizione. Dalle indagini emerse che il ragazzino subiva maltrattamenti: veniva punito, segregato al buio nella sua stanza per ore, senza letto e con un secchio per fare i bisogni, e picchiato con un tubo di plastica.

La condanna

Zia e genitori, ora in carcere, avevano ammesso le proprie responsabilità sostenendo la tesi che le punizioni nella casa degli orrori fossero necessarie per la corretta educazione del bambino. Nel 2022, scrive La Nuova Sardegna, il tribunale li aveva condannati a otto anni di reclusione (con rito abbreviato), ritenendoli responsabili tutti e tre nella stessa misura di quelle violenze. Condanna confermata in appello e diventata definitiva col pronunciamento della Cassazione.

I funerali

I funerali si sono celebrati lunedì 29 aprile alle 16 nella chiesa di San Pantaleo. La salma è stata tumulata nel cimitero di San Giovanni.

