Spara alla moglie in volto con il fucile e la uccide, poi chiama il 112: «Venite, l'ho ammazzata»

di Redazione Web

«Venite ho ammazzato mia moglie». Sono le 8.30 quando un 76enne italiano ha chiamato il 112 per autodenunciarsi. Con un fucile da caccia ha sparato alla moglie, sua coetanea, colpendola al volto e uccidendola sul colpo in casa loro, in via Marx, a Parma.

Sul posto le volanti della Polizia che hanno trovato il corpo della vittima e il marito ancora nell’abitazione. L’uomo è stato arrestato.

+ Articolo in aggiornamento +

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA