Pietro Fanelli accusa Tommaso Zorzi: «Mi ha chiesto foto intime in cambio del follow. È un ipocrita, voglio smascherarlo»

di Dajana Mrruku

Pietro Fanelli non smette di far parlare di lui e stavolta coinvolge anche l'ex vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. Le accuse che l'ex isolano volge a Zorzi sono molto pesanti e lui non ha ancora risposto a queste parole. Pietro Fanelli non è nuovo ad attacchi del genere. Ultimamente, dopo aver lasciato l'Isola dei Famosi, aveva attaccato pesantemente anche Fedez, definendolo «piccolo uomo, nano e burattino». Il rapper aveva subito risposto a tono alle accuse con un messaggio vocale su Instagram, prontamente pubblicato da Fanelli stesso che sembrava volere proprio lo scontro social.

Tommaso Zorzi, invece non ha ancora replicato, forse per non alimentare la bufera.

Le rivelazioni

Pietro Fanelli, appellandosi al portale di notizie di Fabrizio Corona, Dillinger News, ha rivelato che ha delle chat compromettenti di Tommaso Zorzi e non ha paura di pubblicarle.

«Ho delle chat con questo personaggio, Tommaso Zorzi, in cui mi chiede le foto intime, me le chiede insistentemente.

Per adesso ancora nessuna replica da parte di Zorzi che preferisce stare con il suo cane a casa propria ed evitare di commentare l'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Maggio 2024, 10:31

