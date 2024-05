Oroscopo di mercoledì 15 maggio: Mercurio cambia segno, l'ora della verità. Battete nuove strade, chi sale e chi scende

L'oroscopo di mercoledì 15 maggio. Affollamento astrale per il Toro. Mercurio entra nel segno e fa compagnia a Venere, Giove, Urano e Sole. La Luna è ancora nel Leone. Saturno e Nettuno sono in Pesci. Plutone è in Acquario. Il consiglio del giorno per tutti è: «Lascia la strada vecchia per la nuova». Diversi segni devono prendere una decisione, sia in amore e sia nel lavoro. I segni di fuoco, tranne l'Ariete, sono un po' stanchi. Quelli di Terra, invece, sono pronti per aprire il loro cuore e intraprendere nuove strade. I segni di aria e di acqua, infine, sono concentrati sul lavoro.

Le previsioni di Leggo per mercoledì 15 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.