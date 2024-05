Aurora Ramazzotti, il pollice verde: «Ho comprato un pianta, in auto le chiedevo sempre scusa...»

di Cristina Siciliano

Passione verde. Chi ama le piante non riesce a vivere senza e per essere felice ha bisogno di averle in casa, attorno a sé. Lo sa bene Aurora Ramazzotti, mamma del piccolo Cesare, nato il 30 marzo 2023 nella Clinica Sant'Anna di Sorego in Svizzera che non è riuscita a trattenere il suo desiderio di voler acquistare una pianta da arredamento. «Ho preso una pianta all'orticola - ha spiegato Aurora nelle sue Instagram stories -. Questa è una sfida con me stessa. Spero di riuscire a farla sopravvivere».

Aurora Ramazzotti su Instagram

«Durante il viaggio mi sentivo in colpa perché era scomoda la pianta - ha continuato Aurora Ramazzotti -. Infatti le ho messo la musica classica e le chiedevo scusa ogni due minuti». La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker appena è rientrata a casa ha posizionato la pianta in una «postazione temporanea». «Ragazzi questa è la sua postazione temporanea perché Cesare ha già provato a staccare una foglia - ha sottolineato Aurora -. L'ho comprata ma non so che pianta sia».

La figlia di Eros e Michelle ha poi concluso con una domanda ai suoi follower: «Secondo voi cos'è questa pianta zebrata?».

