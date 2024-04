Isola, Vladimir Luxuria sbotta contro Francesco Benigno: «Il video? Dipendesse da me farei vedere a tutti come si è comportato»

di Ida Di Grazia

Vladimir Luxuria non ci sta e sbotta contro Francesco Benigno. L'ex naufrago squalificato continua a fare dirette Instagram in cui lancia pesanti accuse al programma, ma sia gli autori dell'Isola dei Famosi che Luxuria hanno scelto di non dargli corda. Non mostrando le immagini incriminate che ne hanno determinato l'espulsione, però, sono finiti sotto l'occhio del ciclone loro malgrado.

Luxuria contro Benigno

In una recente intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, Luxuria ha parlato del suo ruolo di conduttrice all'Isola dei Famosi e delle critiche ricevute: Se mi chiedono di sciogliermi di più perché mi vedono un po’ tesa, cerco di far tesoro dei suggerimenti per migliorare.

C'è però una cosa su cui proprio non è riuscita amantenere la calma, ovvero l'affair Francesco Benigno: «Continua a replicare con dirette Instagram. Io volevo chiudere. Se lui ci tiene a riaprire il dossier, a questo punto vorrei che il pubblico vedesse come si è comportato. Ma non è una decisione che posso prendere io».

