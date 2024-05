Veronica Peparini e Giulia Stabile, la lite e il retroscena: la risposta della prof è glaciale. Cosa è successo davvero

di Dajana Mrruku

Veronica Peparini non perde di vista Amici, il talent show che l'ha fatta conoscere al pubblico televisivo. La maestra di danza fa il tifo per Marisol e Dustin, «Sono due bravissimi ballerini che hanno tantissimo talento. Ben venga la vittoria sia dell’uno che dell’altra. Sono veramente preparati» e non nega che non direbbe di no ad un ritorno ad Amici nelle vesti di prof.

Durante un'intervista a Superguida.tv ha detto: «Non mi precludo nulla. Se mai sarà, perché no?! È una bellissima esperienza», ma non solo. Negli ultimi mesi, infatti, a far discutere era stato l'improvviso allontanamento della coreografa dalla sua allieva prediletta, Giulia Stabile. La giovane ballerina, infatti, prima di entrare a far parte di Amici, era una sua allieva nella scuola di danza, ma di punto in bianco, le due hanno smesso di seguirsi e di supportarsi sui social. Che cosa è successo? Ecco quello che ha rivelato Veronica Peparini.

Le parole di Veronica Peparini

«Problemi o rapporti interrotti? Da parte mia non è successo nulla - ha detto Veronica Peparini ai microfoni di Superguida.tv -. Giulia è una ragazza molto giovane e quindi non potrei pensare di far succedere qualcosa a una ragazza così giovane. È stata mia allieva, seguiva i miei corsi e quelli di Andreas ancora prima di entrare ad Amici e l’ho portata io nel programma.

La rottura

In realtà, secondo alcuni, la radice della rottura del rapporto tra allieva e insegnante è da ricercare in alcune parole dette da Veronica Peparini quando Giulia Stabile aveva appena concluso il suo percorso ad Amici ed era intenta a promuovere le sue varie Masterclass in giro per l'Italia. La Peparini avrebbe detto, infatti, che i ballerini si sarebbero dovuti focalizzare sulla propria gavetta, prima di organizzare Masterclass e questa frase sarebbe suonata come una frecciatina alle orecchie della giovane ballerina, che non avrebbe proprio apprezzato.

