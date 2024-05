Amadeus: «Io geloso di Giovanna? Una volta volevo "gonfiare" uno perché le aveva fatto un complimento... poi mi ha spiazzato»

di Ida Di Grazia

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo inaugurano la terza stagione di "Mamma Dilettante", il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast - disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Una chiacchierata tenera quando si parla del figlio Josè, ma anche ricca di colpi di scena, come ad esempio quando ha ammesso la sua gelosia verso la moglie e di quello che è successo con un signore in auto che ha "osato" farle un complimento.

Amadeus e la gelosia

Della gelosia di Amadeus nei confronti della moglie se n'è spesso parlato. Sia il conduttore che Giovanna Civitillo non l'hanno mai nascosto, anzi ci hanno sempre scherzato su. E da Diletta Leotta hanno raccontato un esempio molto divertente di Amadeus in versione "Otello".

«Siamo sempre stati gelosi - spiega Giovanna alla Leotta - Io però sono una gelosa razionale, lui è completamente irrazionale»- «Io sono focoso - evidenzia il conduttore - Io a volte mi dimentico che sono Amadeus, potrei essere chiunque…Forse più all’inizio c'è stata gelosia. Devo dire dopo no, perché è consolidato che siamo una coppia e quindi è chiaro che c’è rispetto da parte di tutti. All’inizio quando non si sapeva e qualcuno faceva magari un po’ il provolone…».

Ed è qui che stuzzicato dalla Leotta Amadeus rivela un "peccato di gioventù": «No va beh, mi ricordo una volta in macchina. Uno fece un apprezzamento a Giovanna e io ho fatto una cosa veramente terribile da Starsky & Hutch: ho accelerato, sgommato e gli ho tagliato la strada.

«Sì era completamente irrazionale - dice divertita la Civitillo - nessuno mi poteva neanche salutare [...], adesso è migliorato tantissimo».

Il figlio Josè e l'incontro con Mourinho

Diletta Leotta: «Partiamo dal nome di vostro figlio, Josè, lo sappiamo tutti che è per José Mourinho. Ma Ama, l’hai conosciuto mai José Mourinho?»

«Sì, l’ho conosciuto proprio mentre Giovanna era incinta di Josè, sull’aereo per Lisbona. Stavamo andando a fare un weekend - raconta Amadeus - Giovanna era incinta di quattro mesi, non credo di più e Mourinho aveva appena firmato con l’Inter e stava tornando in Portogallo. Lui era seduto davanti a noi e noi subito dietro. Io l’ho visto e come un fan che vede il suo idolo, io sono andato e gli ho detto “Piacere, sono Amadeus ” e lui mi ha guardato come per dire “Ma questo matto chi è? E io gli ho detto “non sono un giornalista, sono un fan, complimenti”. Poi quando sono tornato al mio posto ho detto a Giovanna “Amore, se è maschio lo chiamiamo Josè”».

Giovanna nonostante l'esitazione iniziale ha poi ceduto. «Un’altra volta Mourinho ha fatto un video per il mio Josè. Eravamo ospiti da Mara Venier a “Domenica in”, e lui ha fatto un video per José dicendogli “Josè tu ti chiami come me, chissà che un giorno non riesca ad allenarti” perché Josè ama il calcio, gioca a pallone e quindi chissà. È stato un gesto molto carino».

Josè è nato l'anno prima del triplete che per Amadeus non è stato molto facile: «Per me lavorativamente era un anno difficile quello, nel senso che non andavano molto bene le cose quindi la nascita di Josè e poi la soddisfazione sportiva sono stati due momenti fantastici perché poi in realtà non avevo le stesse soddisfazioni sul lavoro. Ero molto presente a casa in quel periodo perché lavoravo poco e ci dedicavamo molto a Josè. […] Facevamo i genitori a tempo pieno».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA