Suri Cruise "rinnega" il cognome di papà Tom: «Per lei lui non esiste più». Il nuovo nome scelto in omaggio a mamma Katie Holmes

Suri, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, dopo i festeggiamenti per i suoi 18 anni (in assenza del suo celebre papà), è tornata sotto i riflettori per una scelta che fa discutere. La giovane avrebbe deciso di abbandonare il cognome del celebre volto di Top Gun, scegliendo come nome d'arte per la sua carriera teatrale il nome della mamma.

Il soprannome scelto dalla figlia di Tom Cruise

Il nome d'arte della giovane attrice sarà dunque Suri Noelle. La "nuova identità" è apparsa sui manifesti del musical organizzato dal corso di teatro della sua scuola, nel quale reciterà prima di concludere gli studi superiori.

Dopo il divorzio dei suoi genitori, Suri ha perso i contatti con il proprio papà. Come riporta Tmz, Tom Cruise avrebbe accettato di pagare i futuri studi universitari della figlia e le spese extrascolastiche, come le visite mediche. Ma, secondo i tabloid americani e inglesi, la giovane non avrebbe contatti con il protagonista di Mission Impossible. Se la star di Mission Impossible tentasse di chiamare sua figlia, «lei non risponderebbe». «Lui non esiste per Katie o Suri, e sua figlia non vuole fare affidamento su di lui per nulla», ha detto una fonte a DailyMail.com.

Così ha deciso di adottare il secondo nome della mamma Katie Holmes, allontanandosi in questo modo dal suo celebre papà.

