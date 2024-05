A Roma è quasi estate, a piazza di Spagna spunta un albero di Natale: turisti e passanti stupiti. Ma c'è un motivo

di Redazione Web

Il caldo si fa sentire ma a Piazza di Spagna a Roma si assapora ancora la magia natalizia. Nella giornata di ieri è infatti apparso sotto la famosa scalinata di Trinità dei Monti un albero di Natale, con tanto di pennacchio a forma di stella, e decorato con numerose luci e palline colorate. Migliaia di turisti sono rimasti stupiti di fronte all'insolita installazione. Non sono solo i visitatori a essere rimasti a bocca aperta. Hicham e Francesco, dipendenti del bar Gelateria Barcaccia, raccontano increduli di aver visto apparire l'albero di Natale nella notte. «A termine del turno di lavoro, uscendo dal bar, abbiamo notato l'albero sulla scalinata e siamo rimasti sorpresi, vogio dire... è estate».

Svelato l'arcano

Gli stranieri guardano incuriositi, qualcuno si ferma, sorride ma non fa domande. Tre amici in vacanza dalla Puglia osservano l'albero natalizio tra la folla e commentano: «Forse è una pubblicità». Fuochino, ma non proprio. L'albero è lì per il film "Mrs. Christmas" diretto da Stefano Cipani, con Alessandro Gassman e Luisa Ranieri. «Abbiamo chiesto spiegazioni ai vigili e ci hanno detto che era stato sistemato l'albero per le riprese di un nuovo film di Natale», hanno chiosato i baristi.

Mercoledì 15 Maggio 2024

