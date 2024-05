«Papà morto per una buca sulla strada»: Samuele perde la vita nella caduta in scooter, figlio in lacrime. Il sindaco: «La voragine prima non c'era»

di Redazione Web

Tragedia a Palermo. Samuele Fuschi, un motociclista di 39 anni, è morto oggi pomeriggio (giovedì 16 maggio) dopo che con una delle ruote della sua Honda Sh 300 è finito in una piccola voragine. «Ho perso papà per colpa di una buca, grazie al Comune di Palermo. Mio padre ha lasciato una moglie e quattro figli, la più piccola ha solo 4 mesi». A parlare, tra le lacrime, è il 18enne Alessio Fuschi, il figlio maggiore della vittima. «Farò io da padre adesso a mia sorella di 4 mesi...», ha detto il ragazzo.

Il dramma è avvenuto sulla circonvallazione di Palermo, in viale Regione Siciliana all'altezza di Bonagia, in direzione Catania. Sul posto insieme ai soccorsi è arrivata anche la polizia municipale per effettuare i rilievi. Una delle ipotesi è che l'asfalto abbia ceduto dopo la caduta dell'uomo. La vittima viaggiava senza assicurazione.

Il sindaco: «La buca prima non c'era»

«Stando ai primi rilievi effettuati dalla Polizia municipale, appare evidente che si sia trattato di un cedimento dell’asfalto avvenuto contestualmente o pochi momenti prima del verificarsi dell’incidente che ha provocato la morte del motociclista, per il quale vanno le condoglianze e la vicinanza mia e dell’amministrazione alla famiglia». A dirlo è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Il primo cittadino ha sottolineato che «nessuna segnalazione per il pronto intervento è pervenuta negli ultimi giorni al Comando della Polizia municipale e risulta impossibile che una buca del genere, lungo l’arteria più trafficata della città, non fosse stata segnalata, come del resto già avvenuto per altre buche in viale Regione Siciliana, poi riparate».

