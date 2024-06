«Ecco come rimuovere tutti i peli dal viso», il trend di TikTok divide gli utenti: utile o dannoso? Cosa dicono gli esperti

di Redazione web

I fan del make up, dei trattamenti di bellezza e della cura della pelle stanno provando un nuovo metodo per rimuovere in modo efficace tutti i peli e la peluria, soprattutto, presenti sul viso. Questa nuova tendenza sta spopolando su TikTok: le tiktoker che hanno provato il "trattamento di bellezza" si dicono entusiaste ma sarà davvero così. Al Daily Mail si sono espressi alcuni esperti di dermatologia. Ecco che cos'hanno spiegato.

La nuova tendenza di TikTok

La nuova tendenza che sta spopolando su TikTok è quella legata a uno spray che viene chiamato "identificatore di peli". Le tiktoker si spruzzano sul viso questa specie di spuma bianca che mette in risalto tutta la peluria (già chiara) presente sul viso e, poi, con una spatolina lo tolgono. Il risultato? Una pelle liscissima. Le influencer che lo hanno testato, come ad esempio Rachel Madison Carlisle o Janet J, ne sono rimaste entusiaste e i loro video hanno collezionato più di un milione di visualizzazioni. Ma che cosa ne pensano gli esperti dermatologi di questa nuova tendenza?

Le parole degli esperti

La dottoressa Mona Mislankar, una dermatologa dell'Ohio ha spiegato al Daily Mail: «Se non si ha la pelle particolarmente sensibile o incline all'acne, utilizzare questo spray potrebbe davvero essere utile a identificare i peli ma bisogna fare attenzione ai componenti di questi spray, non devono avere alcol o fragranze troppo pesanti».

Le influencer hanno evidenziato come questi prodotti abbiano anche un effetto antiossidante e, al Daily Mail, il dottor Jody Levine, dermatologo a New York ha spiegato: «Anche se alcuni spray sono formulati con ingredienti antiossidanti che mirano a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi, lo spray non rimane sulla pelle per molto tempo e i benefici antiossidanti non sono così significativi».

